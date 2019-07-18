Путин на встрече с Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые пути дальнейшей интеграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. "В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", - сказал президент РФ, открывая встречу.

Путин подчеркнул, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду в ходе неформальной встречи на Валааме. Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством". По оценке Путина, все это важно, перспективно и полезно. Он напомнил, что работает правительственная комиссия, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства.

Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России. "Мы работаем по всем направлениям - и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", - перечислил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет. Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти $4 млрд.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - подытожил Путин.

Лукашенко поблагодарил своего собеседника за день, который они вместе провели на Валааме. "Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей, - сказал Лукашенко. - Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места". Белорусский лидер сделал акцент на том, что очень ценит этот поступок Путина. "Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели, и откровенно показали все это", - отметил он, добавив, что теперь думает о том, как белорусам продолжить этот путь на Валааме и в других монастырях.