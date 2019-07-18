Главы МИД России и Германии проводят переговоры в Бонне

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят переговоры на полях форума "Петербургский диалог" в Бонне, сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в отеле Steigenberger, принимающем форум в этом году.

Перед началом переговоров российской и немецкой делегации Лавров и Маас вышли на террасу с видом на Рейнскую долину и пообщались в течение нескольких минут тет-а-тет. После этого встреча продолжилась в одном из залов отеля в закрытом для прессы формате.

Как ожидается, стороны планируют обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, обстановку на Украине и другие ключевые темы мировой и двусторонней повестки.

Ранее на полях форума Лавров провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства оставил запись в книге почетных гостей отеля Steigenberger.