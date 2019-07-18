Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности Медведева и Медведчука

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Путин на встрече с Медведчуком.