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Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности Медведева и Медведчука

Президент РФ отметил, что правительство докладывает ему о встречах и обсуждаемых темах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Путин на встрече с Медведчуком.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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