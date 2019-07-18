Россия и Белоруссия до конца года могут ратифицировать соглашение о признании виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что Россия и Белоруссия до конца года подпишут и ратифицируют соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.

"Документ подготовлен, практически согласован. Думаю, что до конца года мы его подпишем и ратифицируем", - сказала Матвиенко журналистам.

Матвиенко считает, что последние консультации по деталям данного соглашения могут занять около трех месяцев.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур.

Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.

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