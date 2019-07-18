"Коммунисты России" хотят увеличить состав Мосгордумы вдвое в случае победы на выборах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Коммунисты России" обещают в случае получения мандатов в Мосгордуму добиваться увеличения числа депутатов в столичном парламенте с 45 до как минимум до 100. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"У нас общегородская программа, наши депутаты в случае победы будут в Мосгордуме бороться за ее реализацию. Сейчас приходится 150-200 тыс. избирателей на одного депутата - это нужно целый аппарат, чтобы только на запросы людей отвечать. Поэтому в таком огромном городе (как Москва - прим. ТАСС) минимум 100 человек должно входить в городской парламент", - сказал Сурайкин.

Он отметил, что сейчас в Мосгордуме 80% парламентариев работают на общественных началах, "то есть это (увлечение числа депутатов - прим. ТАСС) не потребует затрат бюджета.

"В Республике Хакасия на 500 тыс. избирателей - 50 депутатов, в Москве почти на 10 млн человек - 45 депутатов", - подчеркнул Сурайкин.

Кроме того, Сурайкин заявил о планах однопартийцев в случае победы расширить полномочия Мосгордумы. "Должен быть депутатский контроль за всеми госзакупками, борьбой с коррупцией, развитием социальных программ. Мы за это будем бороться", - добавил он.

Коммунисты также обещают добиться упрощения порядка регистрации кандидатов на выборах и облегчения процедуры сбора подписей. Сурайкин отметил, что на выборы в Мосгордуму "Коммунисты России" смогли собрать подписи и зарегистрировать 32 кандидата.

Согласно федеральному законодательству, число депутатов регионального заксобрания устанавливается конституцией (уставом) этого субъекта РФ и определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на его территории. В частности, при численности избирателей свыше 2 млн человек число депутатов должно быть не менее 45 и не более 110.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов, от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.