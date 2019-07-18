Памфилова встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму 23 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова 23 июля встретится с так называемыми независимыми кандидатами, которые принимали участие в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

"Встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму седьмого созыва планируется 23 июля 2019 года в 14:00 мск", - сообщили в пресс-службе Центризбиркома в четверг.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, 14 июля инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам. В понедельник председатель Центризбиркома сообщила о готовности встретиться с ними после 22 июля. В свою очередь кандидаты выразили желание провести встречу с Памфиловой 16 июля, так как в этот день должны были пройти итоговые заседания окружных избирательных комиссий по регистрации на выборы. Поскольку Памфилова в данный момент находится на больничном, встречу с кандидатами во вторник провел ее заместитель Николай Булаев, в ней приняли участие в том числе представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.