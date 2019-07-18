Глава Тувы возглавил список "Единой России" на выборах в парламент республики

ТАСС, 18 июля. Избирком Тувы заверил список партии "Единая Россия", который возглавил глава Тувы Шолбан Кара-оол, а также списки партии "Патриоты России" и коммунистической партии "Коммунисты России" на выборах в парламент республики. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

"Заверили список "Единой России". Также заверены списки "Патриотов России" и "Коммунистов России", - сказал собеседник агентства.

По данным избирательной комиссии, список "Единой России" возглавляет Кара-оол, далее идет депутат Хурала представителей Кызыльского района Елена Филлипова и депутат Хурала представителей Кызыла Станислав Оюн. Всего в списке 61 человек.

Во главе списка "Коммунистов России" два человека: временно неработающая Ирина Саая и горный инженер "Кызылгортранс" Владимир Чесноков. Список "Патриотов России" возглавили работающая в администрации поселка Каа-Хем Ульяна Надыл, работник Центра культуры им. Солаана Базыр-оола Юлиана Монгуш и педагог Гульсара Сибагатуллина. Ранее были заверены списки ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Выборы парламента Тувы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов.