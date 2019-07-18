Захарова: параллели с российской школой в Вашингтоне в ситуации с визами бесперспективны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проведение посольством США в Москве параллелей между американской школой в Москве и российской в Вашингтоне в ситуации с получением виз не имеет перспективы, потому что российская школа действует на территории дипредставительства. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Попытки американского посольства сегодня продолжить атаку по "школьному вопросу" за гранью приличия, - отметила она. - Сейчас, со слов американских дипломатов, это именно российское внешнеполитическое ведомство требовало оформлять учителям дипломатические паспорта. Конечно же, нет".

Захарова пояснила, что американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве, а Россия объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством. "Вроде все просто, логично, по-партнерски", - добавила она.

"Стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве не имеет никакой перспективы - российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке - на территории жилого комплекса при постпредстве, - указала Захарова. - Все четко".

Во вторник газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В школе учатся около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети. Издание предполагает, что часть школьников, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей. Оно констатирует, что это, вероятнее всего, не коснется детей дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.

В четверг в посольстве США заявили, что американские учителя оформляли для въезда в Россию дипломатические визы по требованию МИД РФ, а учителя, работающие в российском посольстве в Вашингтоне также въезжают в США по дипломатическим визам.