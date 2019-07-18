Лавров надеется, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с Россией

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя в четверг назначение на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, выразил надежду на то, что новый состав ЕК проведет инвентаризацию отношений с Москвой.

"Надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с РФ. Когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать, - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом. - Будем готовы продвигаться так далеко, насколько к этому готовы наши партнеры".

Говоря о "не совсем доброжелательных" высказываниях фон дер Ляйен в отношении России, Лавров отметил, что в Москве хотят ориентироваться "не на какие-то публичные заявления, а на практические дела". "У нас есть ощущение, если говорить о российско-германских отношениях, что, несмотря на достаточно серьезные разногласия по целому ряду вопросов, есть понимание, что это не должно быть препятствием для развития нормального диалога в интересах наших стран и наших народов", - указал российский министр.

"С Евросоюзом у нас давно не было встреч в тех форматах, которые согласованы в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве", - обратил внимание Лавров.

Он отметил, что не было ни саммитов, ни встреч главы МИД РФ с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, ни одного секторального диалога. "А таких диалогов было более 20: энергетика, визовая либерализация, гуманитарные вопросы, вопросы прав человека. Все это было заморожено по инициативе Брюсселя", - констатировал Лавров.