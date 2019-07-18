Лавров: Россия против использования прозападных СМИ Грузии для разрушения диалога

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Россия выступает против попыток использовать прозападные СМИ Грузии для того, чтобы навредить потенциалу сотрудничества двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента грузинского телеканала "Рустави 2".

Журналистка, обращаясь к главе российского дипведомства, сообщила, что представляет "грузинский прозападный независимый телеканал". "А я думал, вы прогрузинский", - заметил министр.

"Наша позиция относительно последних событий в Грузии, касающихся отношений России и Грузии, уже неоднократно озвучивалась президентом, МИД. Мне нечего добавить. Мы хотим иметь дружественные отношения с грузинским народом. И нам не нравятся попытки использовать различные СМИ, в том числе "независимые прозападные" СМИ, для того, чтобы разрушить потенциал сотрудничества России и Грузии", - подчеркнул Лавров.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из России в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

За день до вступления временного запрета на полеты, ведущий грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" нецензурно выразился в адрес руководства России. Действия Габунии подвергли жесткой критике власти Грузии. Позже Госдума приняла постановление и обратилась к правительству с рекомендацией ввести экономические санкции против Грузии, однако президент России Владимир Путин не разделил мнения Думы и не стал их вводить "из-за уважения к грузинскому народу".