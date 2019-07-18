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Лавров: РФ открыта для возобновления формата межгосударственных консультаций с Германией

Глава российского МИД отметил, что такой формат был достаточно эффективным

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Россия готова возобновить формат межгосударственных консультаций с Германией, если Берлин проявит аналогичную готовность. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Мне кажется, создаются условия для восстановления всей ткани нашего взаимодействия. И когда, и если наши германские коллеги будут готовы к возобновлению межгосконсультаций, за нами дело не станет", - сказал министр.

Он отметил, что такой формат был достаточно эффективным, и выразил надежду на его возобновление. "Межгосударственные консультации позволяли в присутствии президента и канцлера с участием отраслевых министров рассмотреть весь комплекс отношений между Россией и Германией в их взаимосвязи. Мы постепенно возобновляем деятельность тех структур, которые существовали раньше", - продолжил Лавров, напомнив о рабочих группах по вопросам безопасности и по стратегическим экономическим вопросам, Совместной комиссии по научно-техническому и инновационному сотрудничеству, а также форматов диалога гражданских обществ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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