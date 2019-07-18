Эксперты: открытие загородных избирательных участков на выборах в Петербурге обосновано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Открытие дополнительных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга на территории Ленинградской и Псковской областей - оправданная мера и "шаг навстречу избирателям", который позволит повысить явку. Такое мнение высказали в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

Петербуржцы 8 сентября смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города, в частности, на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской области. По мнению политологов, это оправданная и логичная мера, так как за городом в день голосования могут оказаться десятки тысяч петербуржцев.

"У нас 2,5 млн граждан имеет за городом практически второе жилье, около 300 тыс. человек живет постоянно на территории Ленинградской области, поэтому такие участки должны быть созданы. Пожилые люди или семьи с детьми, когда летний сезон еще не закончился, тоже вряд ли найдут время поехать специально на избирательные участки по месту основного проживания, чтобы проголосовать. Эта мера [создание загородных избирательных участков] оправдана, тем более в прошлом году такие участки создавались в Москве. Если есть возможность пойти навстречу гражданам, избирателям, это надо делать", - считает доктор экономических наук, президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Ходачек.

По мнению политтехнолога Сергея Григорьева, создание загородных избирательных участков - это один из способов повысить явку избирателей, обеспечив тем самым максимальную легитимность избирательного процесса.

"Все участки будут максимально открыты, туда точно так же могут поехать наблюдатели. Если мы говорим о кандидатах от политических партий, то в Псковской области и в других регионах есть ячейки этих партий, через которые они могут организовать наблюдение на этих участках. Если мы пройдемся по персоналиям, у КПРФ есть ячейки в каждом из регионов, где будут находиться экстерриториальные участки, они есть и у "Справедливой России", господин Амосов (Михаил Амосов, кандидат от партии "Гражданская платформа") при желании тоже мог бы организовать наблюдение. Это не какая-то закрытая информация, и это не тысячи участков", - комментирует политтехнолог.

Предоставленное дачникам право проголосовать по месту нахождения приветствует также исполнительный директор АНО "Наблюдатели Петербурга" Алексей Захарцев. "Я ничего плохого в этом не вижу, дачникам очень удобно. Надо дать им возможность проголосовать", - сказал он.

Пример Москвы и Московской области

Опыт организации избирательных участков на территории соседних регионов есть в Москве и Московской области. В единый день голосования в 2018 году на выборах мэра столицы на территории Подмосковья было открыто порядка 180 загородных избирательных участков для жителей Москвы, на которых проголосовали 100 тыс. человек.

Как сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, преимущества получают не только избиратели, но и те территории, на которых организуют участки. Одним из них для Московской области стало привлечение внимания руководства к застарелым проблемам садоводческих товариществ. Были отремонтированы дороги, созданы новые транспортные узлы, благоустроена территория. Главы двух регионов совместно приняли решение создать финансовую программу по развитию садоводства как такового.

"Если исходить из позиции финансовых затрат на подготовку и организацию этой работы, то это достаточно затратное мероприятие, оно требует много организационных и финансовых вливаний. С другой стороны, когда мы говорим о целесообразности, мы должны очень четко понимать, мы говорим о финансовой целесообразности или все-таки о праве человека принять участие в голосовании. Если мы идем от конституционного права человека голосовать, то, конечно, это целесообразно, потому что это дает возможность людям проголосовать на даче", - отметил Березкин.

Как будут проходить выборы в Псковской и Ленинградской областях

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, участки для голосования будут организованы в 20 муниципальных образованиях региона из 26. Все участки будут доступны наблюдателям, им также предоставят право сопровождать членов комиссии при выезде по месту жительства избирателя, который по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может прибыть на участок.

"С наблюдателями все как положено: они могут быть и от кандидатов, и от политических партий, чьи кандидаты принимают участие в выборах. Препятствий никаких нет, все в соответствии с законодательством. Теперь от одного субъекта избирательного процесса присутствует два наблюдателя, но только один будет находиться в помещении. Они могут по очереди, сменяя друг друга, проводить наблюдение", - сказал ТАСС Иванов.

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский считает, что решение о создании экстерриториальных участков оправдано, так как по разным оценкам до миллиона жителей Петербурга уезжает в Ленинградскую область.

"Механизм неоднократно использовался в том числе на выборах президента Российской Федерации. Если мы сделаем ретроспективу на выборы президента Российской Федерации, то примерно 41 тыс. жителей Санкт-Петербурга проголосовали тогда в Ленинградской области. В принципе механизм, который был реализован на выборах президента, востребован", - сказал ТАСС Лебединский. Он подчеркнул, что контроль за выборами будет осуществляться в полной мере.

Главы региональных избиркомов уточнили, что организацией выборов на экстерриториальных участках занимается избирательная комиссия Санкт-Петербурга.

Выборы губернатора в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала четырех кандидатов: самовыдвиженца Александра Беглова, Надежду Тихонову от "Справедливой России", Михаила Амосова от "Гражданской платформы" и Владимира Бортко от КПРФ.