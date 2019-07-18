Посольство России в Лондоне обратило внимание на узкое толкование Мэй понятия либерализма

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй узко трактует понятие либерализма, вступая в заочную полемику с президентом России Владимиром Путиным по вопросу текущего состояния либеральной идеи. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, прокомментировав недавнюю речь британского премьера, в которой она не согласилась с мнением российского лидера о том, что либеральная идея устарела.

"Вступая в заочную полемику с Путиным, глава британского правительства довольно узко трактует понятие либерализма, сводя все к сравнению экономической ситуации в Великобритании, Франции и Германии с Российской Федерацией без учета многочисленных дополнительных факторов. Кстати, на фоне чрезвычайно медленного экономического роста Великобритании и неопределенных перспектив развития страны особенно неубедительным аргументом Мэй выглядит ссылка на "экономический успех" Соединенного Королевства как либеральной демократии. Между тем, по данным Всемирного банка, Россия является, например, шестой по величине экономикой мира по паритету покупательной способности, а Великобритания занимает лишь десятое место по этому показателю", - сказал российский дипломат.

В посольстве РФ подчеркнули, что "тема либерализма носит многогранный характер в контексте развития процессов глобализации, современного мультикультурализма, миграции, межрелигиозного взаимодействия по всему миру". "Нельзя сводить дискуссию о путях дальнейшего развития к крайностям, противопоставляя, скажем, либеральную идею традиционным ценностям, либо же позиционируя определенные западные постулаты как единственно верные", - добавил пресс-секретарь.

В интервью газете Financial Times президент России в июне высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры России признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны.

При этом президент РФ выразил убежденность, что либеральную идею нельзя уничтожать, так как она имеет право на существование. По его мнению, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.