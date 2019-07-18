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Кризис на Украине

Постпред РФ при ОБСЕ предупредил, что украинский национализм угрожает безопасности Европы

Александр Лукашевич также напомнил, что ранее в Турине полиция выявила арсенал оружия, принадлежавший крайне правым экстремистам, воевавшим в Донбассе

ВЕНА, 18 июля. /ТАСС/. Проблема агрессивного национализма и неонацизма угрожает безопасности в Европе. На это указал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говоря об обнаружении в Италии арсенала оружия, связанного с украинским батальоном "Азов".

"Проблема распространяющегося с Украины агрессивного национализма и неонацизма давно угрожает общеевропейской безопасности. Это вполне очевидно по итогам спецоперации итальянской полиции, на днях выявившей в городе Турин целый арсенал оружия, принадлежавший крайне правым экстремистам, воевавшим в Донбассе. У них была обнаружена не только нацистская символика и огнестрельное оружие, но даже ракета класса "воздух-воздух", - рассказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как отметил постпред, по сообщениям итальянской полиции и прессы, "речь идет о пяти преступниках, которые были близки к украинскому неонацистскому батальону "Азов". "Этот батальон участвовал в операции Киева против населения Донбасса", - добавил Лукашевич.

Ранее агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Турина сообщало, что арсенал боевого оружия, включая управляемую ракету класса "воздух - воздух" был обнаружен после наблюдения за пятью итальянцами, связанными с полком специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

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