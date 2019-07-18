Лавров призвал искать баланс интересов по ключевым мировым проблемам

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Мировому сообществу необходимо искать баланс интересов по ключевым проблемам, а не подавлять появляющиеся центры влияния. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании форума "Петербургский диалог".

"Мир стремительно меняется, появляются новые центры экономического и политического влияния. Попытки сдерживания, проведения разделительных линий, объявление государств изгоями - все это вызывает отторжение у подавляющего большинства участников международной жизни, - сказал он. - Я считаю, что гораздо более привлекательной выглядит созидательная работа, поиск баланса интересов, будь то по Сирии, Ливии, Йемену, ближневосточному урегулированию, Косову или по спасению Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе".

Как отметил Лавров, мировой экономике необходимо продвижение интеграционных объединений, основанных на принципах равноправия и взаимной выгоды. "Именно так создавался Евразийский экономический союз", - подчеркнул министр.

Санкционная политика

Лавров отметил, что санкционная политика ЕС, направленная на срыв технологического и экономического развития РФ, обернулась многомиллиардными убытками для самих европейских стран.

"Жизнь показала: линия на то, чтобы помешать экономическому и технологическому развитию России, на деле обернулась отрицательными последствиями для самого европейского бизнеса и европейского потребителя, - сказал Лавров. - На сегодня убытки уже измеряются десятками миллиардов евро. На этот счет, как я понимаю, есть исследования института Восточного комитета германской экономики".

Глава МИД РФ подчеркнул, что введенные против России "нелегитимные односторонние санкции" контрастируют с "позитивными подвижками и перспективами сотрудничества между Россией и Германией".

Лавров также напомнил, что ограничительные меры были введены Евросоюзом в ответ на поддержку Россией жителей Крыма и Донбасса, которые "отказались признать пришедших к власти после госпереворота в Киеве национал-радикалов, сразу же объявивших войну русскому языку, русской культуре, русским ценностям, провозгласивших своими героями нацистских приспешников".

Форум "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с целью наладить открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества. Форум призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и Европейским союзом.