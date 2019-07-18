Эксперт: Псковская область готова к проведению выборов губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Псковская область готова к проведению выборов губернатора Санкт-Петербурга на так называемых дачных избирательных участках в единый день голосования 8 сентября. Об этом в четверг корреспондент ТАСС сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"Я считаю, что не нужно бояться этого новшества, я его рассматриваю ... как шаг навстречу избирателю, обеспечение комфортности, открытости, не вижу здесь никаких рисков, если будет необходимый контроль и со стороны общественников и со стороны представителей кандидатов, политических партий. То есть, Псковская область, я считаю, готова к обеспечению необходимых процедур вот именно на этих дачных участках", - сказал Брод.

Как пояснил собеседник агентства, в ходе поездки в Псковскую область он выяснил, что псковское региональное отделение "Ассоциации юристов России" готово принять участие в организации контроля за выборами, в том числе готово провести подготовку наблюдателей, которые могут быть направлены от Общественной палаты Санкт-Петербурга. Эта же организация может взять на себя создание информационного центра и открытие горячей линии для избирателей. Также, по его сведениям, может быть задействован ресурс псковских общественников.

Ранее председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Как отметил Миненко, это связано с тем, что много петербуржцев будет во время выборов за городом.