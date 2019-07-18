Патрушев обсудит в Петербурге вопросы энергобезопасности и работы с молодежью

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Санкт-Петербурге в пятницу совещание по вопросам энергобезопасности и молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России.

"Особое внимание планируется уделить тематике энергетической безопасности, - говорится в сообщении. - Кроме того, планируется обсудить дополнительные меры по повышению эффективности работы в сфере государственной молодежной политики".

Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, глав регионов федерального округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

Вопросы безопасности объектов энергетики часто включаются в повестку заседаний и других мероприятий, которые Патрушев проводит в различных регионах России. В частности, эта тема затрагивалась в сентябре 2018 года на его встрече в Нарьян-Маре с занимавшими в то время посты врио губернатора Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским и полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым. Тогда Патрушев подчеркнул важность недопущения терактов на объектах энергетики, отметив, что такие инциденты могли бы иметь масштабные негативные последствия.

Секретарь Совбеза неоднократно отмечал уязвимость молодежи к ряду опасных вызовов и угроз современности. Так, в апреле на совещании в Махачкале он заявил о том, что эта категория является одной из приоритетной в работе эмиссаров террористов, ведущих пропагандистскую деятельность. Манипулирование сознанием молодых людей ведется и через социальные сети, однако, по словам Патрушева, МВД усилило работу по противодействию этим процессам.

Секретарь Совета безопасности также обращал внимание на необходимость более внимательного отношения к вопросам профилактики правонарушений в школьной среде. Так, одним из упущений в такой работе он назвал инцидент в Керченском политехническом колледже, где осенью прошлого года один из учащихся устроил взрыв, открыл стрельбу, после чего покончил с собой.