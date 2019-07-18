Новая надежда. Лавров и Маас увидели подвижки в сторону реализации минских соглашений

БОНН, 19 июля. /ТАСС/. Урегулирование ситуации в Донбассе стало одной из ключевых тем переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса, которые состоялись в четверг в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог". Встреча прошла в отеле Steigenberger в окрестностях Бонна, по ее итогам главы МИД сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

Лавров также встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом и оставил запись в книге почетных гостей этой немецкой земли. А уже перед началом переговоров российской и немецкой делегаций Лавров и Маас вышли на террасу с видом на Рейнскую долину и пообщались в течение нескольких минут тет-а-тет. После этого встреча продолжилась в одном из залов отеля в закрытом для СМИ формате. Спустя более чем два часа началась пресс-конференция, на которой стороны обозначили главные темы состоявшегося диалога.

Шанс продвинуться вперед

Накануне встречи министров в Бонне в Минске прошло заседание контактной группы по Украине, по итогам которого Киев и республики Донбасса договорились с 21 июля ввести бессрочное перемирие, согласовали процедуру обмена пленными и решили вопрос восстановления моста у станицы Луганской.

Это заседание, отметил Лавров, стало самым эффективным за время существования структуры - так его результаты оценивают российские представители в контактной группе. "Это хорошие, позитивные шаги, мы будем добиваться того, чтобы они материализовались", - заметил глава МИД РФ.

В вопросе урегулирования внутриукраинского кризиса появились подвижки, которые могут способствовать продвижению вперед, выразил надежду министр. Ведь после достаточного количества противоречивых заявлений власти в Киеве подтвердили свою приверженность минским соглашениям. "Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такой настрой и использовать свои возможности для содействия практическим шагам на этом направлении, в том числе в наших контактах с Донецком и Луганском", - заверил российский министр.

Россия считает, что "нормандский формат" согласован и распыляться на иные варианты состава участников нет смысла, обозначил позицию Лавров. Этот механизм, по его мнению, имеет в текущих условиях "шанс продвинуться вперед". Основания же для проведения нового саммита в "нормандском формате" появятся после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые в 2016 году на предыдущей встрече на высшем уровне в Берлине.

Маас в свою очередь констатировал, что вероятность прогресса в урегулировании на востоке Украины действительно существует:

"После победы Владимира Зеленского [на выборах президента Украины] были положительные сигналы, например, при разведении войск, - сказал он. - Дальнейший прогресс на Украине возможен".

Выступая после пресс-конференции на пленарном заседании "Петербургского диалога" российский министр призвал Берлин активнее содействовать снятию экономической блокады Донбасса и официальному принятию Киевом "формулы Штайнмайера" в отношении статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведения там выборов.

Без России никуда

Решение международных проблем невозможно без конструктивного участия России, заявил в четверг журналистам глава МИД ФРГ. В подтверждение этим словам - список ключевых международных вопросов, которые Лавров и Маас успели обсудить в ходе визита российской делегации. Так, министры сверили подходы по вопросам, касающихся урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Севере Африки. Применительно к Сирии глава МИД РФ упомянул об активной работе по формированию сирийского конституционного комитета и сообщил, что скоро могут быть достигнуты "позитивные результаты".

Говоря об иранской ядерной сделке, Лавров призвал стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) синхронизировать свои действия и позиции для сохранения этого соглашения и не перекладывать всю ответственность на Тегеран. Руководитель российского дипведомства также напомнил об инициативе РФ обеспечивать коллективную безопасность в регионе Персидского залива с участием арабских государств и Ирана при поддержке международного сообщества, что поспособствовало бы разрядке сложившейся напряженности.

Кроме того, Лавров выразил озабоченность курсом США на слом договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями: "В этой связи сейчас на кону судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений".

Инвентаризация отношений

Отвечая на вопрос об ожиданиях от обновленного руководства Еврокомиссии (ЕК), российский министр пояснил, что Россия готова продвигаться так далеко, насколько к этому готовы ее партнеры.

"Надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с РФ", - заявил он. Говоря о "не совсем доброжелательных" высказываниях избранного председателя ЕК, экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в отношении России, Лавров отметил, что в Москве хотят ориентироваться "не на какие-то публичные заявления, а на практические дела".

Касаясь двустороннего диалога Москвы и Берлина, Лавров сообщил, что Россия может возобновить формат межгосударственных консультаций с Германией и ждет от нее соответствующей готовности. Этот механизм позволял в присутствии президента и канцлера с участием отраслевых министров рассмотреть весь комплекс отношений в их взаимосвязи, напомнил он. "Мы постепенно возобновляем деятельность тех структур, которые существовали раньше", - заметил глава МИД РФ.