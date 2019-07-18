Посол России в США заявил о важности поддержания эффективного диалога между двумя странами

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в четверг, что критически важно поддерживать эффективный диалог между Москвой и Вашингтоном.

"В существующих реалиях многополярного мира Россия и США являются важнейшими участниками системы международных отношений", - сказал глава российской дипмиссии на состоявшемся в посольстве вечере, посвященном 110-летию со дня рождения министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко.

"На наших странах - двух крупнейших ядерных державах и постоянных членах Совета Безопасности ООН - лежит особая ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Поэтому критически важным является поддержание эффективного двустороннего диалога, огромную роль в становлении и развитии которого сыграл в свое время Андрей Андреевич Громыко", - подчеркнул Антонов.