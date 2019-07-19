Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Сахалинской области в пятницу завершила проверку необходимых для прохождения муниципального фильтра подписей кандидатов на должность губернатора региона. Все пять предоставивших документы кандидатов успешно зарегистрированы, сообщила ТАСС председатель избиркома Виктория Черкасова.

"Только что завершилась работа комиссии, все пять кандидатов успешно зарегистрированы. Все документы были тщательно изучены и проверены", - сообщила собеседница агентства.

По закону избирательная комиссия обязана была проверить предоставленные документы в течение десяти дней - до конца суток 20 июля. Те кандидаты, чьи документы приняты, зарегистрированы, и примут участие в сентябрьских выборах. Отказать в регистрации могли в случае обнаружения избиркомом недостоверных подписей или другой неверной информации.

Как сообщила на прошлой неделе журналистам председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова, нарушений избирательного законодательства кандидатами в период выдвижения не установлено. Кандидаты от политических партий обязаны были собрать от 30 до 32 подписей депутатов районных собраний, самовыдвиженцы - от 1884 до 2072 подписей граждан.

Ранее сообщалось, что на должность губернатора изначально претендовали в порядке самовыдвижения нынешний глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий были выдвинуты первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), начальник регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, руководитель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов. 11 июля подписи в избирком смогли предоставить все, кроме Анистратова, Толмачевой и Ивановой.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. 6 июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года.