Замглавы МИД назвал "выстрелом себе в ногу" возможные санкции США в отношении госдолга РФ

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Возможные санкции США в отношении российского госдолга повредят самому Вашингтону. Такое мнение в беседе с журналистами выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Это немного похоже на выстрел в ногу, так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы, - констатировал он. - Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет".

Говоря о возможных ответных действиях, Панкин указал на два возможных пути - зеркальные контрмеры или ассиметричный ответ. "Конечно, без ответа эти действия не останутся, - заверил дипломат. - Но это не задача отвечать ударом на удар. Задача - адаптироваться к этим мерам, искать других партнеров, искать пути обхода".

"Каждый такой шаг осложняет нам жизнь, но это не смертельно, с каждым таким шагом мы учимся работать в каких-то новых сферах", - заключил Панкин.

11 июля Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс. Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс. Шерман отметил, что поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом, также она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом.