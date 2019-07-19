Замглавы МИД России: Москва ратифицирует Парижское соглашение по климату до конца года

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство России намерено ратифицировать Парижское соглашение по климату до конца 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"До конца этого года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы говорили, когда подписали соглашение, что не будем "прыгать" быстро, - надо было вначале понять правила, по которым будет выполняться это соглашение, - пояснил дипломат. - Сейчас эти правила приобретают очертания, поэтому все к этому идет".

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что в правительство внесено предложение о ратификации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В 2017 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.