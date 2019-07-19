Рябков заявил, что проведет в Каракасе встречи с руководством Венесуэлы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков намерен провести в Каракасе 19-22 июля встречи с представителями руководства Венесуэлы, в том числе в МИД страны. Об этом заявил в пятницу журналистам сам Рябков.

"Контакты запланированы на всех уровнях, в том числе на уровне руководства Венесуэлы, разумеется, в МИД, с коллегами, которые отвечают как за отношения со странами Европы, так и за международные вопросы - два заместителя министра", - сказал он.

"Плюс у нас будут дополнительные возможности переговорить с участниками самого заседания министерского бюро Движения неприсоединения, - продолжил Рябков. - В принципе, довольно насыщенно, плотно. Все дни пребывания там будут заполнены встречами".

Высокопоставленный дипломат не уточнил, с кем именно, помимо представителей МИД, у него запланированы встречи. Между тем, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью ТАСС в четверг не исключил, что Рябкова может принять президент страны Николас Мадуро.

Рябков 19-22 июля проведет серию консультаций в Каракасе и примет участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.