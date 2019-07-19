Первый замглавы Росгвардии Меликов вошел в "сенаторскую тройку" от Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который баллотируется на второй срок, сообщил ТАСС в пятницу глава избирательной комиссии региона Евгений Демьянов.

"В числе кандидатур от Владимирова - Меликов", - сказал Демьянов.

В список также вошли действующий сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов и генеральный директор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.

Сергей Меликов родился в 1965 году в городе Орехово-Зуево Московской области. Служил во внутренних войсках войск МВД, участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании (1994-1996). В 2008-2014 годах работал на руководящих постах во внутренних войсках МВД РФ. С 12 мая 2014 года по 28 июля 2016 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). С 28 июля 2016 года - первый заместитель директора Федеральной службы войск гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

В начале июля источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Меликов подал рапорт об отставке.

Выборы главы Ставрополья пройдут 8 сентября в единый день голосования.