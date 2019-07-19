Губернатор Ставрополья Владимиров зарегистрирован на выборы главы региона

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров зарегистрирован в качестве кандидата на выборы главы региона, которые состоятся 8 сентября, сообщил ТАСС в пятницу руководитель краевого избиркома Евгений Демьянов.

"19 июля прошло заседание избирательной комиссии Ставропольского края, на котором рассматривался вопрос о регистрации кандидата на должность губернатора Владимира Владимирова. Члены комиссии проголосовали единогласно", - сказал Демьянов.

В качестве кандидатов на выборах главы Ставрополья выдвинулись шесть человек: действующий губернатор края Владимир Владимиров ("Единая Россия"), Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), директор частной компании Валентин Смирнов ("Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу"), ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктор Соболев (КПРФ).

Документы для регистрации избирком принимает до 24 июля, первыми их подали Владимиров, Кузьмин и Ефимов.