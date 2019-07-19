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В комитете СФ считают, что идея создания избирательного кодекса нуждается в обосновании

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею объединить все нормы выборного законодательства в избирательный кодекс, что, по ее мнению, позволит упростить законодательство

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству считает необходимым дополнительное обоснование идеи создания избирательного кодекса РФ, так как вопросы избирательного права в настоящее время достаточно детально урегулированы действующим законодательством. Об этом говорится в проекте заключения комитета по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Уполномоченным высказывается поддержка идеи создания избирательного кодекса Российской Федерации. Полагаем, что данная идея нуждается в дополнительном обосновании, поскольку в настоящее время вопросы избирательного права урегулированы с надлежащей степенью детализации и кодификации. При этом указанные в докладе акты - региональные законы, акты избирательных комиссий - не могут быть включены в состав избирательного кодекса в силу иерархии нормативных правовых актов", - говорится в документе, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

Соответствующий проект заключения, как ожидается, будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета 22 июля, на котором планируется предварительно заслушать основные положения доклада Москальковой в преддверии ее выступления на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

Как ранее стало известно из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, она поддерживает идею объединить все нормы выборного законодательства в избирательный кодекс. По ее мнению, это необходимо для структурирования и упрощения законодательства, регулирующего сферу выборного права. Омбудсмен отмечает, что избирательное право - сложный правовой сегмент, который регламентирован множеством федеральных и региональных законов, а также многочисленными нормативными актами избирательных комиссий, поэтому кодификация норм "будет благотворно влиять на правоприменение и повысит гарантии прав граждан", полагает Москалькова.

Над проектом избирательного кодекса сейчас работает Российский фонд свободных выборов и специалисты факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Как сообщил в декабре 2018 года член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, тема избирательного кодекса обсуждалась на заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства, но решения пока нет.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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