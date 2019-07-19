Курский избирком зарегистрировал первого кандидата на выборах губернатора региона

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала первого кандидата на предстоящие 8 сентября выборы губернатора региона. Первым прошедшим процедуру регистрации стал врио губернатора области Роман Старовойт, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе избиркома.

Как сообщалось, в понедельник врио главы Курской области Роман Старовойт внес в региональный избирком пакет документов для регистрации на предстоящих выборах губернатора. Старовойт представил также трех кандидатов - действующего члена Совета Федерации Александра Михайлова, депутата Госдумы Александра Брыксина и Виктора Лазаренкова, ректора Курского государственного медицинского университета, которые могут стать сенаторами в случае его избрания на пост губернатора.

"На заседании избирательной комиссии Курской области 19 июля принято решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Курской области Романа Старовойта, выдвинутого Курским региональным отделением партии "Единая Россия". Это первый кандидат, зарегистрированный в ходе избирательной кампании по выборам главы региона", - сказали в пресс-службе облизбиркома.

Прием документов для регистрации завершится 24 июля, огласить список кандидатов на пост губернатора региона, вошедших в бюллетень для голосования, планируется не позднее 2 августа.

47-летний Роман Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в октябре 2018 года. Он сменил на этой должности Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года. До этого назначения Старовойт около шести лет проработал руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор).