Депутат Затулин может стать спецпредставителем Думы по вопросам миграции и гражданства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Константин Затулин может быть назначен специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства. Проект соответствующего постановления был размещен в думской электронной базе в пятницу.

Документ подготовлен комитетом палаты по контролю и регламенту. "Назначить специальным представителем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства депутата Государственной думы Затулина Константина Федоровича", - говорится в проекте постановления.

Согласно документам, Госдума может рассмотреть этот вопрос на заседании 23 июля.

В нижней палате Затулин занимает пост первого зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, входит в состав фракции "Единая Россия".