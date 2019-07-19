В Ингушетии два министра подали заявления об отставке

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Министры образования и финансов Ингушетии Юсуп Костоев и Бекхан Оздоев подали заявления об отставке, сообщили ТАСС в администрации руководителя республики.

"Министр образования Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев написали заявления об уходе с занимаемых постов по собственному желанию, но их заявления еще не подписаны врио главы Махмуд-Али Калиматовым", - сказал собеседник агентства.

Костоев возглавлял Минобразования региона с декабря 2016 года. Оздоева назначили на должность министра финансов в феврале 2017 года.

В середине июля от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев - брат-близнец министра финансов Бекхана Оздоева, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова.