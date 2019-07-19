В СПЧ не обсуждали призыв к Мосгорибиркому зарегистрировать сдавших подписи кандидатов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов заявил, что в СПЧ не обсуждали заявление председателя комиссии СПЧ по избирательным правам Ильи Шаблинского с призывом зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей, на выборы в Мосгордуму.

"Вчера появилось это заявление под подписью председателя комиссии СПЧ Ильи Шаблинского, но почему-то обозначается как заявление комиссии по избирательным правам, которое даже не обсуждалось у нас. Призыв, который там оформлен, - регистрировать всех (независимо от установленных законом процедур) - не исполняет требования законодательства, нарушает наши основополагающие документы, в том числе и указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ", - сказал Борисов ТАСС в пятницу.

По его словам, в течение недели в совете была дискуссия по организации выборов в Мосгордуму. "Там был выставлен для голосования другой документ, также выдававшийся за заявление комиссии по избирательным правам, связанный с организацией проведения выборов в Мосгордуму. Но был другой документ, он также не поддержан большинством членов комиссии", - уточнил член СПЧ.

Он отметил, что совместно с главой СПЧ Михаилом Федотовым обращался в Мосгоризбирком, который предоставил им исчерпывающую информацию по всем вопросам организации выборов. "В том числе обратили внимание на фейки, которые идут к нам в СПЧ. То есть кандидаты, которые заявляют, что их подписи вычеркнуты, но на самом деле они были учтены при подсчете числа избирателей, поддержавших ту или иную кандидатуру", - добавил Борисов.

Председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский в четверг от лица всех членов комиссии опубликовал заявление с призывом к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей, на выборы в Мосгордуму. В документе также говорилось, что в организацию поступили обращения граждан, в которых указывается, что их подписи в поддержку ряда кандидатов были безосновательно признаны недействительными или недостоверными.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.