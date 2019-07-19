В ЦИК не поддержали призыв зарегистрировать всех сдавших подписи кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев не поддержал заявление председателя комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по избирательным правам Ильи Шаблинского с призывом зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей на выборы в Мосгордуму.

"Предлагают регистрировать всех кандидатов, кто собрал подписи. Пока закон не предусматривает такое. Это значит, что те, кто подал заявление или документы неизвестно какого качества [будут допущены]. И если мы на это отзовемся, то у нас точно будет незаконная регистрация и отмена", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в пятницу.

"Когда я читаю какие-то объяснения или обвинения, в том числе в адрес ЦИК, я думаю - те, кто это пишут, заинтересованы в результатах или хайпануть? Но это короткий какой-то хайп. Причем, главное, что никто особо не обращает внимание на него, кроме автора", - отметил Булаев.

Председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский в четверг от лица всех членов комиссии опубликовал заявление с призывом к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей, на выборы в Мосгордуму. В документе также говорилось, что в организацию поступили обращения граждан, в которых указывается, что их подписи в поддержку ряда кандидатов были безосновательно признаны недействительными или недостоверными. Член СПЧ Игорь Борисов сообщил ТАСС в пятницу, что в совете не обсуждали данное заявление, оно нарушает действующее законодательство.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.