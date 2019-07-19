Заместитель главы МИД России сообщил о ведении консультаций с Нидерландами по МН17

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в Донбассом в июле 2014 года, на конфиденциальной основе. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В марте прошла первая трехсторонняя встреча представителей России, Нидерландов и Австралии по делу Boeing MH17.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донбассе, погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.