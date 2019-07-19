Косачев: глава Еврокомиссии начала с фальстарта, призвав объединить усилия против России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия предлагает Евросоюзу перейти от угроз к разговору, но говорить о партнерских отношениях не приходится, пока европейские политики не прекратят вести в отношении РФ агрессивную политику. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы в равной степени не можем говорить в прежней тональности с теми, кто ведет в отношении нашей страны агрессивную экономическую, информационную и иную политику, выдвигает ультиматумы, использует некорректные термины, осуществляет массированные кампании дезинформации и подтасовки фактов, наращивает военное присутствие у наших границ и грубейшее вмешательство в наши внутренние дела", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Пока все это не прекратится, о партнерских отношениях говорить не приходится. Мы не просим, а предлагаем Евросоюзу, по крайней мере, перейти от угроз к разговору. Но, судя по первым выступлениям главы Еврокомиссии, гибкость и дипломатия - это явно не самые сильные стороны новых лидеров", - добавил сенатор.

Так он отреагировал на заявления бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, назначенной на должность председателя Еврокомиссии, о том, что ЕС и НАТО должны продолжать диалог с РФ с позиции силы.

"Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта. Она призвала сделать все, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга, продолжить придерживаться санкций в отношении России с позиции силы, поскольку, мол, Кремль не прощает слабости", - отметил Косачев.

Плохие советчики

По мнению сенатора, советчики у главы Еврокомиссии плохие, если они внушают ей, что разговаривать с уважением к партнеру - это слабость. Парламентарий убежден, что "заявления фон дер Ляйен об успехах в разоблачении российских кампаний по дезинформации и по распространению фейков (то есть все, что не вписывается в единственно верный взгляд Запада) отражают продолжение политики самовнушений и отрицания самой возможности альтернативных взглядов на сложные ситуации".

При этом, как считает глава комитета СФ, "дежурные заверения председателя Еврокомиссии о готовности к диалогу с Россией выглядят неубедительно". "Как и ее предшественники, Урсула фон дер Ляйен, судя по всему, не понимает, что это не Россия желает диалога любой ценой и на любых условиях. Просто он нужен в равной степени обеим сторонам и нашим народам. Никакого диалога с позиции силы не будет", - подчеркнул Косачев.

Депутаты Европарламента 16 июля поддержали кандидатуру фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.