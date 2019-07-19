Слуцкий: в минских соглашениях ничего не сказано о запрете на выдачу российских паспортов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минские соглашения не предполагают никакого запрета на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, но в них включены конкретные политические требования, игнорируемые властями Украины. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Волкер ранее назвал решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу минских соглашений.

"Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов. Там есть вполне конкретные положения, в том числе по политической части - особый статус двух регионов, выборы, конституционная реформа, децентрализация. Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями", - сказал Слуцкий.

По его словам, именно на это американскому дипломату стоит обращать внимание, "как и на принятый в агонии ушедшим режимом [экс-президента Украины Петра] Порошенко дискриминационный языковой закон, который еще больше отбросил Донецк и Луганск от Киева". "Предоставление же гражданства является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам", - резюмировал Слуцкий.

Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. По документу на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом".