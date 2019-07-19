Развожаев: перестановки в правительстве Севастополя будут вестись в рабочем порядке

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует провести перестановки в правительстве города, когда оценит работу действующих чиновников и подберет замену тем, кто его не устраивает. Об этом он сообщил журналистам.

"Что касается кадровых вопросов, то я сказал: я для себя взял месяц, чтобы познакомиться с людьми, которые сейчас работают. <...> Решения кадровые будут, конечно, приниматься, но они будут приниматься осознанно и спокойно, без какой-то кампанейщины - все будет сделано, когда будут все условия, когда будет понятно, кто подхватит, каким-то образом будут дела переданы. Хуже нет, чем в запале кампанейщины потерять управляемость ситуацией в городе", - сказал Развожаев.

Ранее он заявлял, что в течение месяца намерен определиться со своей командой.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.