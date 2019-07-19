Единороссы предложат на выборы-2019 кандидатуры нынешних глав Ингушетии, КБР и Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" предложит нынешних руководителей Крыма, Кабардино-Балкарии (КБР) и Ингушетии для избрания на посты глав регионов на выборах в 2019 году, сообщил журналистам в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы определились с теми кандидатурами, которые будут предложены партией президенту. Это [врио главы Ингушетии Махмуд-Али] Калиматов, [глава Крыма Сергей] Аксенов и [врио главы КБР Казбек] Коков. Все три кандидатуры нами поддержаны", - сказал он.

Руководителей трех регионов изберут депутаты региональных парламентов из представленных президентом России трех кандидатур по представлению политических партий. Так, главу КБР парламент республики изберет 3 октября. Казбек Коков был назначен врио главы КБР указом президента в сентябре 2018 года. До этого 45-летний политик был советником управления президента РФ по внутренней политике.

Главу Ингушетии депутаты регионального парламента выберут 8 сентября 2019 года. В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил врио руководителя республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

Сергей Аксенов был избран главой Крыма 9 октября 2014 года. До этого политик занимал должность председателя правительства региона, а затем с 14 апреля 2014 года - врио главы Крыма. Выборы главы республики пройдут осенью 2019 года.