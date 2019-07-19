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Политический кризис в Венесуэле
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Рябков не уверен в целесообразности участия РФ в конференции в Лиме по Венесуэле в августе

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что присутствует однобокость с точки зрения как повестки дня, так и ожидаемых результатов мероприятия

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Россия сомневается в целесообразности участия в международной конференции по ситуации в Венесуэле, которая пройдет в Лиме 6 августа. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы рассматриваем приглашение принять участие в конференции. Не уверены, что заявленная цель мероприятия - содействие урегулированию в Венесуэле - может быть достигнута с учетом того, кто, по-видимому, будет доминировать на этой встрече. Мы видим, мягко говоря, однобокость со стороны организаторов с точки зрения как повестки дня, так и ожидаемых результатов этого мероприятия, поэтому у нас серьезные сомнения в целесообразности российского участия в этой конференции в Лиме", - сказал он.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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