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Рябков: вопрос о российских военных специалистах затронут на консультациях в Каракасе

Вопрос о российских военных специалистах будет затрагиваться на консультациях в Каракасе - Рябков.

В Ингушетии трое депутатов сложили полномочия по требованию прокуратуры
Парламентарии не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год
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