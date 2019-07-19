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Рябков: контакты с Венесуэлой состоятся на всех уровнях

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Контакты с венесуэльцами состоятся на всех уровнях по мере того, как для этого будут созревать условия. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявления главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы о том, что визит президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро в РФ планируется до конца этого года.

"Разумеется, контакты на всех уровнях с венесуэльцами не просто возможны, они состоятся, по мере того, как будут созревать условия, готовиться соглашения", - сказал Рябков.

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