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В Ингушетии трое депутатов сложили полномочия по требованию прокуратуры

Парламентарии не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Досрочно сложить полномочия пришлось троим депутатам горсовета административного центра Ингушетии Магаса по требованию прокуратуры из-за нарушений антикоррупционного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Прокуратура Магаса провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции представительным органом местного самоуправления. Установлено, что тремя депутатами Магаса не предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Решением представительного органа местного самоуправления полномочия трех депутатов горсовета Магаса досрочно прекращены в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девяти депутатам сел Кантышево, Экажево, Барсуки, Яндаре и Али-Юрт в Ингушетии также пришлось сложить полномочия из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

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