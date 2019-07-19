Косачев заявил, что Молдавия после смены власти возвращает себе суверенитет

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Молдавия с приходом после политического кризиса новой власти возвращает себе суверенитет. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встреч с президентом Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и представителями депутатских фракций.

"Эти встречи не могут не внушать оптимизм. Наблюдая за последними событиями, можно констатировать, что Молдавия возвращает свой суверенитет. Мы с глубокой обеспокоенностью наблюдали за ситуацией в республике в последние годы, когда власть здесь была узурпирована одной политической силой в лице Демократической партии. Те, кто действовал от имени Молдавии в предыдущие годы, пытались выдать политику дистанцирования от России за позицию демонстрации молдавского суверенитета", - сказал Косачев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его мнению, прежняя власть "пыталась использовать государство и народ Молдавии в своих собственных конъюнктурных целях". С другой стороны, он отметил попытку "геополитических конкурентов на Западе всеми силами отдалить Молдавию от России, используя ее как разменную монету в глобальной геополитической игре".

Косачев отметил, что это негативно сказалось на отношениях Молдавии с Россией, которые в последние четыре года оказались "замороженными". Он напомнил, что "молдавское правительство запретило госчиновникам посещать Россию, в результате были прекращены контакты на уровне правительства", а между парламентами они поддерживались лишь благодаря поддерживающей президента Молдавии Партии социалистов во главе с Гречаной.

"В результате эти годы оказались временем упущенных возможностей", - подытожил Косачев.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающих президента Партии социалистов и блока Acum ("Сейчас") для отстранения от власти Демократической партии, которую контролировал олигарх Владимир Плахотнюк. В ответ представители партии заблокировали госучреждения и потребовали распустить парламент. Поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия, США и другие страны, после чего Плахотнюк бежал из страны. В настоящее время предположительно, Плахотнюк находится в США.