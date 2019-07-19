Эксперт: Германия может помочь восстановить отношения России и Евросоюза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Берлин может помочь Москве вновь наладить мосты в отношениях с Брюсселем. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил эксперт дискуссионного клуба "Валдай", научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России Артем Соколов.

Накануне в Бонне состоялась встреча форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", где выступили также главы МИД обоих государств Сергей Лавров и Хайко Маас. Комментируя его работу, Соколов отметил, что "конструктивная работа участников форума позволяет проявлять осторожный оптимизм в отношении российско-германских связей".

"Как показали последние выборы в Европарламент и борьба за пост председателя Еврокомиссии, ЕС вступил в период трансформации и поиска новой идентичности. Вряд ли это облегчит и без того непростые отношения между Брюсселем и Москвой, поэтому особенно важно сохранять устойчивые контакты с ведущими европейскими государствами, способными уравновешивать возможные противоречия России и ЕС", - добавил он.

По словам эксперта, на данный момент в рядах западных государств достаточно сложно найти страну, которая проявляла бы такое же стремление понять позицию России по международным вопросам, как это делает Германия. "В незапамятные времена Берлин имел репутацию адвоката Москвы в формате "восьмерки", разъясняя позицию российской стороны западным государствам. Украинский кризис и экономические санкции скорректировали эти представления, однако не смогли разрушить основы доверия между Россией и Германией. Это уникальный ресурс и потенциал как для дальнейшего укрепления российско-германского сотрудничества, так и для совместной работы по разрешению международных кризисов, и в этом смысле дружба между Россией и Германией обладает широким измерением, выходящим за рамки интересов двух стран", - заключил он.

Форум "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества. Форум призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и Европейским союзом.