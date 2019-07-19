Косачев: Россия никогда не пыталась ограничить многовекторность внешней политики Молдавии

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Молдавия заинтересована в проведении многовекторной внешней политики, зарубежные партнеры не должны ставить ее перед искусственным выбором "или-или", заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам прошедших встреч с президентом республики Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и представителями депутатских фракций.

"Я соглашусь с моими сегодняшними собеседниками, что национальный интерес Молдавии заключаются в проведении многовекторной, сбалансированной внешней политики, которая не терпит выбора в категории или-или. Которая, по логике вещей, должна подразумевать выстраивание нормальных, рабочих, конструктивных отношений со всеми потенциальными партнерами. Среди них и Европейский союз, почему бы и нет? Среди них другие интеграционные объединения - и в Европе, и в более широком контексте. Среди них, разумеется, и интеграционные объединения с участием России, прямые кооперационные связи с нашей страной", - сказал Косачев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

При этом он заметил, что "Россия никогда не пыталась ставить своих партнеров перед этим искусственным выбором или-или, как это пытались сделать и с Молдавией, и с некоторыми другими нашими общими соседями западные страны".

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающей президента и выступающей за сближение с Россией Партии социалистов и проевропейского блока Acum. Это позволило отстранить от власти Демократическую партию во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, при которой отношения между Молдавией и Россией охладели. Поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия, США, после чего Плахотнюк бежал за границу.