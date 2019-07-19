КПРФ высоко оценивает свои перспективы на выборах в КЧР после восстановления партсписка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. КПРФ с удовлетворением восприняла решение Верховного Суда РФ (ВС РФ) о восстановлении партийного списка на выборах в парламент Карачаево-Черкесии, коммунисты высоко оценивают свои электоральные перспективы в этом регионе. Об этом заявил ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Мы с удовлетворением воспринимаем [решение ВС РФ], теперь основные задачи - это начало избирательной кампании <...> Мы свои перспективы в Карачаево-Черкесии оцениваем очень высоко", - сказал он.

По словам политика, теперь региональная партийная организация во главе с Кемалом Бытдаевым переключится с юридических процедур на непосредственно агитационно-пропагандистскую работу - выпуск печатных материалов, организацию встреч с избирателями, запланированы и поездки в регион коммунистов - депутатов Госдумы. "Мы удовлетворены, что выборный процесс сейчас в Карачаево-Черкесии переходит в совершенно законное русло, теперь уже будет политическое состязание партий и программ", - добавил он.

Афонин отметил, что партия будет держать ситуацию в регионе на контроле. "Но я думаю, что сейчас надо всем сторонам выдохнуть, и спокойно уже со своей программой встречаться с населением, жителями Карачаево-Черкесии для того, чтобы отстаивать позиции и постараться набрать максимальное количество голосов", - заключил он.

ВС РФ отменил решение об отказе в регистрации списка КПРФ для участия в выборах в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии 8 сентября 2019 года. Ранее решение о снятии списка КПРФ вынес Верховный суд КЧР по обращению региональной партии "Патриоты России".

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.