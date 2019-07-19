Врио главы Севастополя заявил, что готов работать со всеми политическими силами города

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами и общественниками города.

"Со своей стороны, готов и буду работать со всеми общественными и политическими силами, которые есть в городе", - сказал Развожаев на встрече с кандидатами в депутаты аксобрания Севастополя, второй созыв которого горожане должны выбрать 8 сентября 2019 года.

Он подчеркнул, что кандидаты в депутаты, в частности, собрали десятки тысяч наказов от жителей города. Речь идет о конкретных проблемах, на которые должны обратить внимание власти. По его словам, пожелания севастопольцев, высказанные кандидатам в депутаты, будут учтены при формировании бюджета на 2020-2022 годы.

"Подход в нашей работе с исполнительной властью [со сменой главы города] кардинально меняется. И лозунг "В единстве сила, мы должны быть едины", превращается в реальность. Севастопольцы очень ждут этого", - отметила участвующая во встрече спикер заксобрания Екатерина Алтабаева.

В последнее время между исполнительной властью города и частью депутатов наблюдался затяжной конфликт. Так, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. Представители правительства не представляли в региональном парламенте отчеты о деятельности, хотя должны были делать это по закону, а депутаты практически не участвовали в рабочих совещаниях правительства.