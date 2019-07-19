Отделение КПРФ в КЧР исключило из партсписка на выборах в парламент двух кандидатов

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Члены регионального отделения партии КПРФ в Карачаево-Черкесской Республике исключили из списка кандидатов на участие в выборах в Народное собрание (парламент) КЧР двух человек. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Лариса Абазалиева.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики по обращению региональной партии "Патриоты России" вынес решение о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание КЧР, которые пройдут 8 сентября этого года. Верховный Суд России в пятницу отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по иску в связи с отказом истца от исковых требований.

"18 июля в избирательную комиссию Карачаево-Черкесской Республики поступило постановление бюро комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ, в соответствии с которым бюро единогласно приняло решение об исключении из списка Маршанкулова Эдуарда Муратбиевича (№ 8 в списке кандидатов) и Чикатуевой Алиной Зурабовны (№ 7 в списке кандидатов) за действия, противоречащие программе КПРФ и наносящие политический ущерб", - сказала Абазалиева.

Ранее партии было отказано в регистрации списка по причине нарушений на конференции КПРФ по утверждению списка кандидатов. Присутствовало 56 делегатов, за утверждение списка проголосовало 27 человек, что является нарушением ФЗ "О политических партиях" - проголосовать должно больше половины кандидатов. Также "Патриоты России" указали на ошибку в количестве кандидатов от КПРФ - в списке указано 75, а по факту в списке содержалось 72 фамилии. Кроме того, утвержденный список заверило не уполномоченное на это лицо.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.