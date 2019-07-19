Россия поддержала резолюцию СБ ООН по предотвращению поставок оружия террористам

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по противодействию связи организованной преступности и террористических организаций. Одна из целей документа - пресечение поставок оружия террористам.

В документе, в частности, отмечается необходимость "упрочить глобальное реагирование на связи между международным терроризмом и организованной преступностью". Также Совет "самым настоятельным образом призывает все государства строже соблюдать международные стандарты, закрепленные в сорока рекомендациях ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия маccового уничтожения".

В ходе своего выступления постпред России при ООН Василий Небензя напомнил "о закрепленных в резолюции СБ 2178 обязательствах по уголовному преследованию за обучение террористов". "К сожалению, отдельные страны наивно полагают, что эти положения не касаются вопросов инструктажа по производству и использованию оружия, взрывчатых веществ и других спецсредств для осуществления актов терроризма", - констатировал он.

"Исходим из того, что выполнение одобренного сегодня комплекса мер государствами будет находиться на плотном контроле по линии Контртеррористического комитета СБ, - добавил высокопоставленный дипломат. - В свою очередь, готовы делиться опытом в вопросах пресечения каналов поставок вооружений террористам и оказывать необходимую помощь заинтересованным государствам".