Путин: саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава государства добавил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.

"Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия - ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - сказал президент России.

Он добавил, что в Челябинске пройдет немало международных мероприятий ШОС и БРИКС. "И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города", - добавил российский лидер.

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств. "Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем. А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем", - добавил глава региона.

В частности, по его словам, на эти средства планируется развивать дороги, строить новые развязки, заниматься благоустройством, ремонтом фасадов зданий, ремонтом аэродромного комплекса.

"Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу", - заключил врио губернатора.