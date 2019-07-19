В движении "За чистые выборы" заявили, что готовы поддержать врио губернатора Севастополя

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" выразило готовность к сотрудничеству с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, так как тот независим от политических сил в городе. Об этом ТАСС сообщила руководитель исполкома движения Алена Булгакова.

"Наше региональное отделение готово оказать всяческую поддержку господину Развожаеву, поскольку он является независимой фигурой и не связан с политическими силами в городе. Такое сотрудничество позволит мобилизовать экспертное сообщество и привлечь его к всесторонней правовой оценке хода избирательной кампании", - сказала Булгакова.

По ее словам, движение также готово направить ресурсы на создание условий для наиболее легитимного избирательного процесса в регионе. "Как только поступит информация о встрече с врио губернатора с общественными организациями, мы готовы пойти на диалог", - добавила Булгакова.

Развожаев в пятницу заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами и общественниками Севастополя. Он подчеркнул, что кандидаты в депутаты, в частности, собрали десятки тысяч наказов от жителей города. Речь идет о конкретных проблемах, на которые должны обратить внимание власти. По словам врио губернатора, пожелания севастопольцев, высказанные кандидатам в депутаты, будут учтены при формировании бюджета на 2020-2022 годы.