Путин заявил, что Россию беспокоит конфронтация между США и Ираном

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность конфронтацией между США и Ираном. Об этом он сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Нас это очень беспокоит. <...> Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии отношений между США и Ираном.

Глава государства подчеркнул, что РФ приветствовала бы любое движение вперед навстречу друг другу между Вашингтоном и Тегераном, так как нагнетание обстановки никому на пользу не пойдет, и самим США в том числе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части, поэтому сделка в нынешнем виде не имеет смысла.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.